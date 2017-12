Frank de Boer é suspenso por 1 ano O zagueiro holandês Frank de Boer, do Barcelona e da seleção de seu país, foi suspenso por 1 ano pela Uefa. Flagrado no exame antidoping realizado no dia 15 de março, que apontou a presença de nandrolona em seu organismo, o jogador está impedido de participar de qualquer competição européia de clubes. Apesar de negar o uso da substância proibida, o atleta foi condenado após a confirmação do resultado positivo na contraprova e tem um prazo de três dias para entrar com um recurso no tribunal da entidade.