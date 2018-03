Frank de Boer flagrado no doping O atacante holandês Frank de Boer, que atua no Barcelona e na seleção holandesa, foi flagrado no exame de doping, segundo anúncio foi feito hoje pelo próprio jogador, em entrevista coletiva. O exame - realizado no dia 15 de abril, depois da partida contra o Celta de Vigo, pelas quartas-de-final da Copa da Uefa - apontou a presença de nandrolona na urina do atleta. Este é o segundo caso de doping entre jogadores da seleção holandesa. No dia 4 de março, o volante Edgar Davis, da Juventus de Turim, teve exame de doping positivo, também com a presença de nandrolona. ?O exame deu positivo, mas eu estou com a consciência tranqüila, já que tenho certeza que não ingeri nenhuma substância que fosse proibida?, afirmou o jogador.