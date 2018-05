Frank De Boer revela contato para ser técnico do Tottenham

AMSTERDÃ - O ex-zagueiro Frank de Boer revelou nesta terça-feira ter sido sondado para assumir o comando do Tottenham na próxima temporada. O treinador do Ajax, que conquistou o título nacional pela quarta vez seguida no último domingo, disse que até o fim da temporada só pensa na equipe holandesa, mas não comentou sobre o futuro.

"Vou ouvir a proposta e conversar. Só depois vou deixar vocês (imprensa) saberem o que foi decidido", declarou, em entrevista à rede de tevê NOS. O treinador ainda revelou que foi informado do interesse do Tottenham pelo diretor de futebol do Ajax, o também ex-jogador Marc Overmars.

De Boer deve intensificar as conversas com o Tottenham na próxima semana, após o fim do Campeonato Holandês.

Apesar de se dizer satisfeito no Ajax, onde está desde 2010, ele admitiu que gostaria da possibilidade de novos ares. O treinador ainda afirmou que vê espaço para mudanças e evolução no time inglês.

O Tottenham começou a temporada sob o comando de André Villas-Boas e animado com contratações como Paulinho, Lamela, Soldado, entre outros. Mas a equipe não engrenou, o treinador foi demitido e a expectativa é de mudanças. Até porque mesmo com a troca de técnicos - Tim Sherwood assumiu o comando - o desempenho continuou o mesmo.