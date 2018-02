Frank Lampard sofre lesão e desfalca o Chelsea

O Chelsea não contará com seu principal jogador, Frank Lampard, por algumas semanas, já que foi constatada uma lesão na coxa direita, nesta quinta-feira, após um exame de ressonância magnética. O jogador machucou-se no empate em 4 a 4 do Chelsea diante do Aston Villa, na quarta-feira, e é desfalque certo para as partidas diante do Newcastle, do dia 29, e Fulham, no dia 1.º de janeiro de 2008. De acordo com o departamento médico, Frank Lampard deve ficar de fora da partida diante do rival Tottenham Hotspur, no dia 11. Em contrapartida, o jogador alemão, Michael Ballack, retornou à equipe após oito meses de ausência por causa de uma grave contusão e deve assumir o posto deixado por Lampard no meio-campo.