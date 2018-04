Frank Rijkaard considera caso Edmílson encerrado

O técnico do Barcelona, o holandês Frank Rijkaard, anunciou que os jogadores de sua equipe decidiram não revelar ao público questões internas, como as polêmicas declarações do volante brasileiro Edmílson, que disse que existiam "ovelhas negras" dentro do time. Veja também: Real Madrid pega Murcia para se manter na ponta do Espanhol Além disso, o holandês se negou a falar se está pensando em deixar o meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho no banco na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Em todo caso, o treinador da equipe catalã quis deixar claro que nunca colocou em dúvida que Edmílson não tenha razão no polêmico episódio. "Não digo que não tenha razão. Só falo da forma, que é melhor dentro do vestuário", declarou o holandês. Rijkaard explicou o que aconteceu: "Os jogadores quiseram se reunir e conversar com ele [Edmílson] para esclarecer algumas coisas. Acho que está bem, antes de tudo, que conversem entre si para alcançarem conclusões. O resumo é que conversaram com Edmílson e decidiram não falar mais, para que todas as mensagens ou coisas que um jogador tem que dizer sejam ditas no vestuário". Além disso, afirmou que posteriormente conversou com Puyol, pois queria saber "como o grupo ia reagir" e revelou que nesta sexta-feira todos se reuniram. "Não há nada mais. Queremos trabalhar muito para conquistar muitas coisas", disse. "O grupo reagiu bem e é o que eu queria. Conversaram entre eles, o que os agrada e o que não. O mais importante atualmente é que é necessário reagir em campo. É necessário funcionar como uma família, conversar dentro do vestuário e no sábado será o grande teste. No campo será necessário atuar, é preciso reagir. Após estas palavras será o momento de colocar a cara e demonstrar que estamos intrometidos e que desejamos realizar uma boa temporada", declarou. Com relação à presença de Ronaldinho Gaúcho diante do Recreativo, Rijkaard disse que conversou com o brasileiro, mas que não tomou nenhuma decisão sobre sua presença na equipe titular. "Conversei com ele, tem muita vontade. Viajou, chegou por último e neste sábado veremos como esta. Está claro que precisa descansar", declarou o treinador, que não revelou se deixará o camisa 10 do Barça no banco.