Frank Williams faz doação ao Fome Zero O Programa Fome Zero ganhou hoje uma doação no valor de US$ 35 mil do proprietário da equipe Williams de Fórmula-1, Frank Williams. Ele esperava passar o cheque nominal ao "Fome Zero" às mãos do ministro da Segurança Alimentar, José Graziano, mas o ministro não chegou a tempo para o encontro no Hotel Transamérica, no final da noite. Segundo a sua assessoria, houve uma pane no aparelho em que o ministro viria para São Paulo e ele precisou trocar de avião, o que causou atraso no vôo. Seu chefe de gabinete, Carlyle Valirinho, representou o ministro e recebeu o cheque das mãos do piloto Juan Pablo Montoya, que também participou do evento. Frank Williams, que estava bem humorado, contou que soube do Programa Fome Zero em dezembro, quando esteve no Brasil para renovar o contrato de sua escuderia com a Petrobrás. "Normalmente, não gosto de abrir mão de dinheiro, mas hoje estou muito satisfeito com essa doação e com a boa utilização que terá, e também pelos meus parceiros no Brasil", brincou Frank Williams. Ele contou que sua afinidade com o Brasil, além da parceria com a Petrobrás, ocorre porque um membro de sua equipe, Patrick Had, é casado com a brasileira Belise Assunção, que foi assessora de imprensa do piloto Ayrton Senna. A Williams também doou um macacão usado pelo piloto Half Schumacher no GP da Malásia do ano passado, quando ele foi campeão da prova. O representante do ministro, Carlyle, agradeceu a doação de Frank Williams e disse que o dinheiro será bem utilizado pelo Fome Zero. O encontro foi promovido pela Petrobrás, representada pelo diretor do setor de gás da empresa, Ildo Sauer.