Frankfurt empata com Hoffenheim e assume o quarto lugar provisório no Alemão

O Eintracht Frankfurt empatou em 1 a 1 com o Hoffenheim neste domingo, em casa, na Commerzbank Arena, em Frankfurt, e desperdiçou uma chance valiosa de encostar no Borussia Dortmund, terceiro colocado do Campeonato Alemão. A partida foi válida pela 29.ª rodada.

O empate foi suficiente para o time de Frankfurt sair da quinta posição e assumir a quarta posição com os mesmos 46 pontos do RB Leipzig, mas à frente por ter saldo de gols superior (7 contra 6).

Como RB Leipzig e Bayer Leverkusen, quinto e sexto colocados, respectivamente, jogam nesta segunda-feira no fechamento da rodada, qualquer resultado, mesmo que não haja vencedor, tira o Eintracht Frankfurt do quarto lugar e, consequentemente, da zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa. O Hoffenheim, por sua vez, é o sétimo colocado, com 43 pontos.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo. O sérvio Luka Jovic abriu o placar para os donos da casa aos quatro minutos e o alemão Gnabry deixou tudo igual sete minutos depois.