Frankfurt goleia e afunda o Werder Bremen no Alemão

O Eintracht Frankfurt impôs a sétima derrota ao Werder Bremen em 14 rodadas disputadas no Campeonato Alemão. Neste domingo, atuando em casa, a equipe do brasileiro Lucas Piazón não teve qualquer dificuldade para golear por 5 a 2 e afundar o adversário na zona de rebaixamento da competição.

O resultado deixou o Werder com apenas 13 pontos, na penúltima colocação, à frente somente do Stuttgart. Na próxima rodada, a equipe tentará a recuperação diante do Hannover, sábado que vem, em casa. O Eintracht Frankfurt, por sua vez, subiu para 21 pontos, em sétimo, à beira da zona de classificação para a Liga Europa. Na sexta-feira, visitará o Hoffenheim, que é o oitavo.

Apesar da goleada, o jogo começou bastante equilibrado. Meier abriu o placar para o time de Frankfurt, aos 33 minutos, mas Selassie empatou nos acréscimos. Somente na segunda etapa, os donos da casa deslancharam. Seferovic, Meier e Aigner marcaram em sequência. Caldirola ainda diminuiu, mas no lance seguinte Stendera fez o quinto e selou a goleada.

No outro jogo da rodada do Alemão disputado neste domingo, o Hamburgo derrotou o Mainz por 2 a 1, em casa, e deixou a zona de rebaixamento, ao chegar aos 15 pontos em 13.º. O zagueiro brasileiro Cléber, ex-Corinthians, marcou o primeiro. Van der Vaart, de pênalti, ampliou no início do segundo tempo. No fim, Okazaki descontou, mas já era tarde para uma reação.