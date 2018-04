Frankfurt perde fora e fica fora da zona de classificação à Liga dos Campeões

O Eintracht Frankfurt está fora da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa através do Campeonato Alemão. Neste domingo, o time desperdiçou a oportunidade de retornar ao seleto grupo com a derrota por 2 a 1 para o Werder Bremen por 2 a 1, pela 28ª rodada, fora de casa.

Embora o Bayern de Munique esteja muito próximo de assegurar o título alemão, a disputa pelas demais posições no torneio nacional segue acirrada. Por isso, a derrota deste domingo pode custar caro ao time de Frankfurt, que parou nos 45 pontos, em sexto lugar, atras de Bayer Leverkusen, com 45 e à frente pelos critérios de desempate, RB Leipzig, com 46, Borussia Dortmund, com 48, Schalke 04, com 52, e o clube de Munique, disparado com 69.

A vitória sobre o Eintracht Frankfurt confirmou o grande momento do Werder Bremen, que figurou na zona de rebaixamento do Alemão até a 20ª rodada. Nos oito jogos seguintes, venceu seis, empatou um e só foi batido em outra oportunidade, o que o levou aos 36 pontos, na zona intermediária da classificação e praticamente livre do risco de descenso.

No duelo deste domingo, o meio-campista austríaco Zlatko Junuzovic colocou o Werder Bremen em vantagem aos 28 minutos da etapa inicial. O atacante sérvio Luka Jovic igualou o placar aos oito do segundo tempo, mas um gol contra do zagueiro argentino David Abraham aos 34 minutos selou a vitória do time da casa.

Na 29ª rodada do Alemão, o Werder Bremen vai visitar o Hannover, na próxima sexta-feira. Já o Eintracht Frankfurt entrará em campo no domingo, quando receberá o sétimo colocado Hoffenheim em casa.