Fransérgio espera mais chances no Atlético-PR em 2010

Fransérgio subiu para a equipe principal após boa atuação na Copa São Paulo de Juniores. Durante o Brasileirão, ganhou chances no time titular tanto com o técnico Antônio Lopes, quanto com o antecessor Geninho. "Por ser o meu primeiro ano no profissional, acredito que foi bom. Fiz alguns jogos como titular e fiquei alguns no banco. Então foi proveitoso", avaliou.

Para seguir na equipe, Fransérgio aposta em sua versatilidade. Somente neste ano, atuou como volante, meio-campo e até zagueiro, na última rodada do Brasileirão. "O que o professor Lopes optar estou pronto para ajudar o grupo. Sempre tive mais facilidade para jogar como volante, que é a minha posição de origem. Mas posso fazer outras funções sem dificuldade", ressaltou.

Confiante na recuperação do Atlético, após um fraco Campeonato Brasileiro, o jogador já começou a projetar títulos em 2010. "Estou confiante para fazer a pré-temporada junto com o grupo e conseguir já o título no Campeonato Paranaense. Depois temos que continuar a temporada com grandes conquistas".