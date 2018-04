Fransérgio substitui Nei no Atlético Paranaense

Outra novidade na equipe deve ser a entrada do atacante Wallyson no lugar de Zulu, contratado semana passada do Criciúma e escalado como titular em suas duas primeiras partidas pelo Atlético Paranaense. Wallyson formará dupla de ataque com Marcinho, sem um centroavante de referência na área.

Recuperado de uma lesão muscular que o deixou afastado desde o início de agosto, o atacante Alex Mineiro deve ser relacionado para o banco de reservas e pode entrar no decorrer da partida.

O Atlético Paranaense está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro com 24 pontos somados, enquanto o São Paulo é o segundo com 36.