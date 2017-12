Franz Beckenbauer arranja tempo e se casa em meio a Copa O "Kaiser" Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo, encontrou tempo entre uma partida e outra e conseguiu colocar sua agenda pendente em dia: casar-se com Heidi, sua namorada desde 2002. "Casamento em segredo", estampa a capa do jornal Bild deste sábado, com uma foto romântica do Kaiser, de 60 anos, levando nos braços a sua esposa, de 39, ambos sorridentes e felizes. O casamento aconteceu na sexta-feira, em Oberndorf, na Baviera. Mas na realidade a cerimônia não foi muito secreta, em um vilarejo da cidade tirolesa, já que a informação foi dada ao diário, no qual Beckenbauer pública suas colunas periodicamente. O Bild já havia publicado, há algumas semanas, uma entrevista do casal na qual falavam sobre os planos do casamento, que se supunha que ocorreria após a Copa. Mas Beckenbauer, a figura mais onipresente nos estádios e também na TV alemã, seja como comentarista ou em anúncios publicitários, demonstrou de novo com seu casamento a sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A nova esposa do Kaiser, Heidi, é ex-secretária do Bayern de Munique e mãe de dois de seus filhos. O casamento ocorre após quatro anos do divórcio de Beckenbauer com sua ex-esposa Sybille, que havia sido sua mulher durante 12 anos e com quem tem filhos adultos. "Queríamos evitar todo o tipo de bagunça. Durante o Mundial ninguém contava com o nosso casamento", disse o Kaiser ao Bild. A verdadeira razão para escolherem o dia 23 de junho para a cerimônia, segundo o diário, é que Beckenbauer queria se casar no mesmo dia do aniversário de sua mãe, Antonie, que morreu em janeiro deste ano e na sexta teria completado 92 anos.