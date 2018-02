Franz Beckenbauer visita o Brasil no próximo dia 17 Presidente do Comitê Organizador da Copa na Alemanha, o ex-jogador Franz Beckenbauer visitará o Brasil no próximo dia 17 para mostrar como os alemães estão se preparando para o Mundial. Ele, inclusive, está fazendo um tour por todos os países classificados para o torneio que começa em 9 de junho. Assim, Beckenbauer iniciará na próxima semana um giro pelos países do continente americano classificados para o Mundial. O primeiro a receber a visita dele será o Equador, no dia 13 de fevereiro. Depois, passará passará por Paraguai (14), Argentina (15), Brasil (17), Trinidad & Tobago (20), Costa Rica (21), México (22) e Estados Unidos (23). Além de apresentar o sistema de venda de ingressos para a Copa, os estádios e as instalações, Beckenbauer participará de diversas recepções organizadas pelos países e visitará alguns chefes de Estado. Até agora, Beckenbauer já visitou 21 dos 32 países classificados para o Mundial. Após a tour pelo continente americano, restará apenas a Sérvia e Montenegro, programado para 9 de março, e a Austrália, no dia 27.