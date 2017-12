Frases de Maradona viram livro Diego Armando Maradona está aposentado dos gramados dos estádios. No entanto, embora já não se dedique a ?gambetear? (driblar) seus rivais com a bola, ?El Diez? (O Dez) ainda se dedica ao esporte dos epigramas, no qual é expoente na Argentina. Suas frases, costumeiramente condimentadas com toques de humor ? e também uma dura crueza - foram reunidas no livro ?Diego Dijo? (Diego Disse), da autoria dos jornalistas Marcelo Gantman e Andrés Burgos. A obra, que promete transformar-se em uma espécie de ?Bíblia? dos fanáticos do ex-astro, reúne mil frases do mais puro pensamento maradoniano. Os autores sustentam que Maradona, como ?frasista?, foi ?um talento inesperado?: ?sua capacidade de resumir em uma frase curta, às vezes com ironia, outras com ira, quase sempre com destinatário preciso, são equivalentes à resolução de suas jogadas. Diego fala tal como jogou. Pensa rápido e executa da mesma forma?. Em um quarto de século de carreira, ?El Diez? falou sobre tudo e sobre todos. Um dos assuntos maradonianos foi seu eterno ? embora não contemporâneo ? rival brasileiro, Pelé. O livro mostra frases nas quais Maradona confessa sua admiração pelo ?Rei?: ?morro de vontade de conhecer Pelé. Fico satisfeito se tiver cinco minutos com ele. E se tiver dez, sou Gardel (ser Gardel, na Argentina equivale a ser o máximo)?. A frase foi pronunciada em 1979, poucos dias antes do jovem Maradona conhecer o jogador brasileiro. Logo após conhecê-lo, comentou extasiado: ?eu sabia que Pelé era um deus como jogador. Mas, agora que o conheci, sei que também ele é um deus como pessoa?. Depois, o romance com Pelé acabou. Isso fica evidente em frases como ?Pelé fala demais...teria que calar a boca?, pronunciada em 1982. Cinco anos depois, disparou de forma lacônica: ?Pelé é homossexual?. Em 1991, completou: ?Pelé é um títere da FIFA e um office-boy de (João) Havelange?. Mas, depois, recuou: ?Pelé tem que substituir Havelange no comando da FIFA. Eu adoraria? (1995). Mais uma vez, criticou: ?o negão dá pena. Está doente de protagonismo? (2000). FUTEBOL ? Sobre sua paixão, o futebol, Maradona não tem sutilezas. ?Pressão é o que sofre o cara que acorda às 5:00 da manhã para trabalhar e ganhar 10 pesos. Não é o caso da gente, que andamos em BMW ou em Mercedes Benz? (1996), disse, referindo-se à vida dos jogadores de altos salários. Em suas frases não falta o egocentrismo: ?a bola diz ?Diego? em todos os pontos do planeta? (1997). Maradona também tentou derrubar clichês sobre esse esporte: ?Como é que dá para falar nessa tal de beleza futebolística?? Se formos falar de beleza, que seja a da Peleritti (Carolina Peleritti, uma morena argentina considerada uma das mais belas modelos do país)...Beleza do futebol, uma ova!?. (1993). Além disso, Maradona surprende com o inesperado: ?se não tivesse sido jogador de futebol, gostaria ter feito a carreira de contador?. DEUS - ?El Diez? considera que o futebol surgiu em sua vida como um desígnio divino: ?sou um privilegiado, mas somente porque Deus quis. Porque Deus me fez jogar bem. Ele me deu essa habilidade. Por isso faço o sinal da cruz sempre que entro no campo. Se não fizesse isso, ia achar que o estava traindo?. Sua relação com o Todo Poderoso, afirma, é especial: ?é evidente que tenho linha direta com o Barba (expressão que usa para referir-se a Deus)?. A VIDA ? ?As pessoas precisam entender que Maradona não é uma máquina de dar felicidade?, afirmou em 1982, quando já começava a falar de si próprio em terceira pessoa. Em 2004, internado em uma clínica psquiátrica, desabafou sobre seus colegas: ?nesta clínica tem um que diz que é o Robinson Crusoé...e ninguém acredita que eu sou o Maradona?. O ex-astro lamenta que as pessoas se aproveitem dele: ?todo o mundo me usou?. DROGAS ? ?Para todo o mundo eu fui um drogado, sou um drogado e serei em drogado?, desabafou Maradona em 1996. Em 2004, entre uma overdose e outra de cocaína, murmurou: ?estou perdendo por nocaute?. Na mesma época, lamentou: ?tenho 44 anos e estou mais próximo do fim de minha vida do que do início?. POLÍTICA ? Cético, Maradona mostra uma visão crua da Argentina: ?neste país sempre acontece a mesma coisa. É o mesmo jogo, que passam 40 mil vezes em replay?. Pessimista sobre seus próprios compatriotas, afirmou: ?o esporte nacional na Argentina é enganar as pessoas?.