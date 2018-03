Fratura na mão afasta Velloso por 3 semanas O goleiro Velloso irá desfalcar o Atlético-MG nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O resultado de um exame de ressonância magnética comprovou hoje uma fratura na mão esquerda do atleta, que deverá ficar parado por pelo menos três semanas. Para a partida contra o Vasco, no próximo domingo, em São Januário, Eduardo será o titular do gol atleticano. Segundo o médico Otaviano Júnior, a ressonância revelou uma "fissura", uma "fratura incompleta" no osso extensivo ao dedo indicador da mão esquerda de Velloso, chamado "metacarpo". O goleiro poderá desfalcar o Galo no clássico contra o Cruzeiro, no próximo dia 15 de junho. Velloso se lesionou num lance com o zagueiro Scheidt, na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, no último sábado, no estádio Independência. Apesar da lesão, o goleiro continuou em campo até o final da partida. Na segunda-feira, porém, o jogador se reapresentou no CT de Vespasiano reclamando de dores e com a mão esquerda bastante inchada.