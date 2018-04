Fratura no ombro afasta Zamora do Fulham O atacante Bobby Zamora vai desfalcar o Fulham nas próximas rodadas do Campeonato Inglês. O jogador fraturou seu ombro durante a derrota por 3 a 2 para o Stoke City, na terça-feira, e ficará afastado dos gramados por um período ainda indeterminado.