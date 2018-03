Fratura no pé tira Edmílson da seleção O zagueiro Edmílson fraturou o pé direito no jogo em que o Lyon conquistou o bicampeonato francês, no sábado, e não poderá defender a seleção brasileira na Copa das Confederações. O técnico Carlos Alberto Parreira fará na terça-feira a convocação dos jogadores que atuam no exterior e o pentacampeão tinha boas chances de ser chamado para a competição que acontece de 18 a 29 de junho, na França. Segundo informaram os médicos do Lyon, Edmílson deve ficar cerca de três semanas em recuperação da fratura.