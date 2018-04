Fred abdica da folga no Fluminense para melhorar forma física

RIO - Com o grupo do Fluminense curtindo uma folga de três dias, o atacante Fred abriu mão de descansar e foi às Laranjeiras para intensificar a sua preparação física. Ele fez o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Emelec, na quarta-feira, pela Libertadores, quando retornava de mais de um mês de afastamento. Mas sentiu a falta de ritmo e acusou o cansaço.

Ao lado do atacante Marcos Júnior e do lateral Wellington, que se recuperam de lesões, Fred trabalhou na academia nesta sexta-feira com o intuito de chegar em melhores condições para as quartas de final da Libertadores, ainda sem adversário e data definidos. No Twitter, o artilheiro do Fluminense brincou: "Folga é para os fracos."

Com um longo período sem jogos, a comissão técnica do Fluminense tenta liberar todos os lesionados e recuperar ao máximo o desgaste físico dos demais jogadores. Enquanto isso, o preparador físico Cristiano Nunes pediu moderação aos atletas para curtirem a folga.

"Claro que é o momento de lazer dos jogadores e a gente sabe que existe uma pequena extravagância. Mas desde que mantenha um cuidado, que não exista um excesso e se reapresentem bem, não tem problema", disse Cristiano Nunes.