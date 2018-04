Fred admite dores nas costas, mas se garante em jogo da seleção brasileira

RIO - Os três jogadores do Fluminense convocados para a seleção brasileira - Fred, Jean e Diego Cavalieri - se apresentaram há pouco no hotel que hospeda a delegação, o Sheraton Rio, na zona sul carioca. Eles vieram do Paraguai, onde o time deles foi derrotado pelo Olímpia por 2 a 1, na última quarta-feira, e acabou eliminado da Libertadores.

O principal alvo das atenções era o atacante Fred, cotado para ser titular da seleção na Copa das Confederações, que terá início no próximo dia 15. O jogador se apresentou com dores nas costas, mas minimizou o problema e garantiu que estará em campo no amistoso contra a Inglaterra, domingo, no Maracanã. "Isso é normal, por causa da sequência de jogos, Libertadores, Campeonato Carioca."

Mesmo abalado pela eliminação do Fluminense, Fred garantiu que a partir de agora concentrará o pensamento apenas na seleção, para fazer uma preparação forte junto com o grupo. Os primeiros desafios serão os amistosos contra Inglaterra e França, dia 9, na Arena do Grêmio. "Já vamos enfrentar duas seleções de primeiro nível, que certamente vão estar aqui no ano que vem para disputar o título da Copa do Mundo", avaliou.

Se Fred chegou com um problema físico, Jean não foi diferente. O volante, convocado para ocupar uma vaga na lateral direita, revelou ter sofrido uma pancada no joelho, mas também minimizou. Feliz pela convocação, ele garantiu estar pronto para seu "segundo objetivo": buscar a titularidade. "Agora vou lutar pelo segundo objetivo, que é o de ser titular. Sei que isso é muito difícil, porque o técnico já tem o time na cabeça."

O discurso de Diego Cavalieri foi parecido. Convocado para a reserva de Julio Cesar, o goleiro descartou qualquer insatisfação por ficar no banco e prometeu trabalho duro para tentar um vaga na equipe. "A preocupação aqui é trabalhar, ajudar o grupo, e não se o Julio Cesar é ou não o titular. Para o Felipão estão aqui os nossos três melhores goleiros", comentou.