Fred admite erro e promete se aposentar no Fluminense

Principal jogador do Fluminense, o atacante Fred decepcionou a torcida na noite de quarta-feira ao ser expulso a poucos minutos do final da decisão da Copa Sul-Americana, contra a LDU. O time carioca vencia por 3 a 0 e só precisava marcar mais um para levar o jogo para a prorrogação.

No entanto, nos últimos lances, a equipe não pôde contar com seu artilheiro, punido com o cartão vermelho após dar uma cabeçada no árbitro paraguaio Carlos Amarilla. Nesta quinta, o atacante fez questão de explicar a expulsão e admitiu o equívoco.

"Qualquer um podia ter sido expulso, menos eu. Mas o desgaste psicológico da maratona é até maior que o físico. Segurei o jogo inteiro, porque o árbitro estava amarrando a partida. Explodi", justificou o atacante, maior responsável pela virada do time no segundo turno do Brasileirão.

Fred também agradeceu o apoio da torcida, que praticamente lotou o Maracanã na quarta, e disse ter planos de se aposentar no clube das Laranjeiras. "Tenho contrato de cinco anos e quero ficar aqui a vida inteira. Sou cruzeirense de coração, mas nunca vi o que a torcida tem feito há tanto tempo pela gente. Isso nos dá muita força, eles merecem esse empenho", comentou.