Fred almeja artilharia do Campeonato Francês após lesão Recuperado de uma lesão muscular na perna esquerda, o atacante brasileiro Fred, que atua no Lyon, declarou nesta sexta-feira que ainda sonha em acabar o Campeonato Francês na artilharia. Ele anotou até o momento cinco gols, três a menos que os primeiros da lista. "Tenho tanta vontade de marcar gols que fico me perguntando como irei comemorá-los. Meu primeiro objetivo é ser campeão, mas ser o maior goleador da Liga também é uma das minhas ambições", disse o jogador mineiro. Os artilheiros da competição atualmente são Bangoura (Le Mans), Aruna (Lens), Bodmer (Lille) e Pagis (Olympique de Marselha), que já fizeram oito vezes. Fred, que só voltou a atuar no último fim de semana em partida da Copa da França, deverá ser relacionado pelo treinador Gérard Houllier para o confronto dainte do Toulouse, neste sábado - essa será a primeira rodada do Francês neste ano. O Lyon lidera a competição com 50 pontos, 15 à frente do segundo colocado, o Lens. "Nunca havia ficado lesionado mais de uma semana", disse Fred, que se machucou no dia 22 de outubro e passou o período de recuperação no Brasil. "Acredito que em duas ou três partidas estarei 100%", acrescentou o jogador, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha.