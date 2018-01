Fred amplia vantagem do líder Lyon Graças a um gol do brasileiro Fred aos 34 minutos do segundo tempo, o Lyon venceu o Nantes por 1 a 0, neste domingo, em Nantes, e ampliou para quatro pontos sua vantagem sobre o vice-líder Paris Saint-Germain no Campeonato Francês (21 a 17). O Nantes é o 11º, com 11.