Fred assina com o Lyon por 4 anos O atacante Fred - ex-Cruzeiro - foi apresentado nesta terça-feira como o mais novo contratado do Lyon, da França. O jogador de 21 anos, foi vendido por 15 milhões de euros (US$ 18,34 milhões) . O atacante desembarcou domingo à noite na França, passou por exames médicos e ontem à noite assinou o contrato. No Lyon, Fred vai se juntar a outros brasileiros: o meia Juninho Pernambucano e os zagueiros Cris e Cláudio Caçapa. Fre deve estrear no dia 10 de setembro no clássico contra o Monaco pelo Campeonato Francês. Fred chega ao time francês com fama de goleador. Ele tem no curriculo a marca de 56 gols em 70 jogos pelo Cruzeiro e é o atual vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 gols.