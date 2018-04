Fred completa 6 anos de Flu e mira 'entrar de vez' na história do clube

Fred está completando nesta quinta-feira o seu sexto ano como jogador do Fluminense, no qual acumulou glórias, dramas e até sérios atritos com torcedores do clube. Neste período, o atacante disputou 231 partidas, marcou 144 gols, conquistou um Campeonato Carioca e dois Campeonatos Brasileiros. Entretanto, ele chegou a ver de perto a sua equipe cair para a segunda divisão dentro de campo, enquanto estava se recuperando de lesão, antes de o clube escapar da queda no tapetão no final de 2013.

Ainda antes disso, Fred foi fundamental para livrar o Fluminense do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2009, quando a queda parecia certa e o time conseguiu uma reação heroica na reta final da competição. Mas, apesar de tudo isso, o artilheiro tem consciência de que precisa seguir provando o seu valor e agora se vê preparado para conquistar novos feitos, embora tenha amargado recentemente uma fase decadente de sua carreira, como ficou claro como titular do Brasil na Copa de 2014.

"Vou buscar aprimorar ao máximo possível o meu faro de gols, conquistar o maior número possível de vitórias e lutar com o time em busca de títulos. Busco fazer grandes gols, gols importantes, para entrar de vez na história do Fluminense", ressaltou o goleador, em entrevista ao site oficial do Fluminense, publicada nesta quinta.

Fred ainda lembrou com carinho de sua chegada ao clube, assim como garantiu que os torcedores ainda o emocionam nas partidas do Fluminense. "Cada vez que entro no Maracanã e a torcida do Fluminense grita ''O Fred vai te pegar'' é um momento especial, que me faz não só ficar emocionado, arrepiado, mas também muito motivado para fazer os gols e ajudar o time a conquistar as vitórias", destacou.

Já ao falar sobre a sua chegada ao Fluminense, Fred lembrou que ganhou uma chance de defender o time quando "procurava um clube que o desse carinho", que "despertasse nele de novo o prazer de jogar futebol". "Logo na chegada senti isso porque os torcedores lotaram as Laranjeiras e me deram exatamente aquele carinho que procurava. Foi uma apresentação especial e ali vi como foi importante para eles a minha vinda, todo o esforço que fizeram para me contratar e a partir daquele primeiro jogo com o Macaé tive a real noção do quanto teria que fazer para conquistar a torcida do Fluminense", destacou o atleta, que recentemente assinou contrato para defender o clube por mais quatro anos.