Fred conta que foi difícil dormir depois do gol O atacante Fred ainda está vivendo o sonho de ter marcado um gol pela seleção brasileira numa Copa do Mundo. Nesta segunda-feira, mesmo sendo um dia após o jogo contra a Austrália, que terminou com vitória por 2 a 0, ele contou em entrevista coletiva que teve muita dificuldade para conseguir dormir. "Recebi muitas mensagens da família, dos amigos... Isso me emocionou muito. Me considero iluminado por Deus, por tudo acontecer de forma tão positiva na minha vida. Tudo dá muito certo para mim. Só de estar aqui na Copa é a realização de um sonho. Penso nisso desde a época de criança, queria disputar uma Copa, já fiz isso e ainda fiz um gol. A sensação é de vitória", discursou o atacante do Lyon, da França. Fred disse ainda que só teve um momento de surpresa: a comemoração do gol. "Na hora comemoração foi um momento mágico, de euforia, não sabia o que fazer. Fiquei bastante surpreso com a reação dos companheiros, todos ficaram felizes por eu ter feito um gol. Foi incrível." Por outro lado, o jogador não escondeu que estava decepcionado por não poder levar a bola do jogo consigo. O juiz Markus Merkel, da Alemanha, foi buscá-la no vestiário por determinação da Fifa (as bolas de todas as partidas serão leiloadas após o Mundial, com o valor arrecadado sendo repassado para instituições de caridade). "Só lamentei que não deu para levar a bola para dar para o meu pai, mas o importante foi o que aconteceu no jogo."