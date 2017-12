Fred dá vitória ao Cruzeiro no ABC O atacante Fred apareceu pouco, mas outra vez ele foi decisivo na vitória do Cruzeiro sobre o São Caetano, por 1 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Anacleto Campanella. Este foi o seu 13.º gol no Campeonato Brasileiro, que o deixou na artilharia isolada. No encerramento do primeiro turno, o Cruzeiro chegou aos 36 pontos, provisoriamente em quarto lugar, deixando o São Caetano com 32, por enquanto, em nono lugar. O "menino de ouro" do time mineiro se mostrou infalível. O jogo estava morno, sem emoções e centralizado na marcação do meio de campo quando Maldonado fez o lançamento em direção à área. A defesa pediu impedimento, mas inutilmente, porque Fred ajeitou de direita e bateu com o pé esquerdo, fazendo 1 a 0, aos 39 minutos. "Fiz a minha obrigação, que é o gol", comentou, reticente. Se o Cruzeiro tinha o matador Fred, o São Caetano se ressentiu da falta de inspiração de seus principais atacantes, Edilson e Dimba, que quase não apareceram em campo. E desde os 28 minutos perdeu o volante Júlio César, que deu um tapa no rosto de Adriano após uma disputa de bola mais viril. Antes, tinha ficado sem o lateral Alessandro, machucado, substituído por Renaldo. Não parecia ser a noite do time do ABC, que mesmo com um jogador a menos, ainda se arriscou ao ataque. O Cruzeiro, de forma covarde, ficou na defesa depois de desperdiçar algumas boas chances no início do segundo tempo. Esta foi a primeira vitória do time mineiro no ABC, depois de sofrer duas derrotas e conseguir um empate. No início do returno, quarta-feira, o Cruzeiro receberá o Flamengo, no Mineirão, às 21h45. O São Caetano enfrentará o Palmeiras, no Parque Antártica, às 19h30.