Fred desfalca América-MG contra Lusa O América não terá o atacante Fred na partida desta quinta-feira, contra a Portuguesa, às 20h30, no Canindé, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador participou do treinamento desta quarta, realizado no CT Lanna Drumond, mas continuou sentindo dores no pé direito e foi vetado pelo departamento médico do clube mineiro. Ele será substituído por Alessandro, que formará dupla com Reinaldo. Com 23 pontos e ocupando a 21ª posição na classificação, o América luta por um resultado positivo para escapar de vez da ameaça de rebaixamento. Com mais dois pontos, a equipe garante permanência na segunda divisão do Brasileiro do ano que vem. Para a partida contra a Lusa, o técnico José Ângelo decidiu manter o esquema com três zagueiros.