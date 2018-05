Fred detona arruaceiros do Pará e pede prisão dos torcedores do Remo

SÃO PAULO - No intervalo da partida contra o Palmeiras, na noite de sábado numa São Paulo fria, o atacante Fred, do Fluminense, voltou a se manifestar contra torcedores que tentam ameaçar jogadores em seus clubes, como ocorreu com o time do Remo. Fred abriu briga com os próprios torcedores do Fluminense quando foi duramente criticado nas Laranjeiras. Chegou a fazer uma carta de repúdio a esse tipo de gente e de comportamento e, desde então, levanta essa bandeira no futebol.

"Sou solidário aos jogadores do Remo que foram agredidos e de outros clubes que sofrem com esses torcedores arruaceiros também. Espero que eles sejam presos ou que recebam o que merece. Podem me procurar que ajudo os jogadores contra eles no que puder. Temos de continuar mostrando e cobrando providências das pessoas que organizam o futebol brasileiro", disse Fred.

O atacante foi cobrado porque não jogava no Fluminense, quase sempre machucado. A torcida ficou no seu pé. Desde então, o jogador não comemora mais gols com os torcedores organizados no time das Laranjeiras. Fred aproveita sua condição de atacante titular da seleção brasileira para também cobrar a CBF, que organizada o futebol no País.

REMO

Na manhã deste sábado, o futebol brasileiro viveu novo capítulo envolvendo torcedores bagunceiros. Em Belém, cerca de 30 torcedores do Remo invadiram o Estádio Baenão e ameaçaram os jogadores paraense durante um treinamento. Após o incidente, quatro jogadores, além do técnico Roberto Fernandes, pediram desligamento do clube. Na ação dos torcedores, rojões foram disparados contra os atletas. Athos e Rony caíram no gramado e precisaram de atendimento médico. Além dos fogos de artifício, alguns invasores também carregavam pedaços de pau. Nenhum outro jogador ficou ferido.