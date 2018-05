Fred deve ganhar vaga de Kadu na zaga do Grêmio para estreia na Libertadores O Grêmio deverá ter uma alteração na escalação do seu sistema defensivo para o duelo com o Toluca, no México, na sua estreia na Copa Libertadores. Em atividade realizada em Toluca, o técnico Roger Machado testou Fred ao lado de Pedro Geromel na dupla de zaga, relegando Kadu ao time reserva.