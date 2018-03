Fred deve ser mais um a deixar o Brasil Mais uma jovem promessa do futebol brasileiro deve deixar o País e enfraquecer o Campeonato Brasileiro, já carente de astros. O atacante Fred, de apenas 22 anos, pode ser negociado nas próximas semanas pelo Cruzeiro. O Monaco, que disputa o Campeonato Francês, ofereceu ? 7 milhões aos dirigentes mineiros, que gostaram da proposta, embora digam que só admitem liberá-lo por ? 10 milhões. Os cruzeirenses acreditam, no entanto, que o valor é alto e não podem menosprezá-lo. Afinal, cerca de R$ 23 milhões aliviariam bastante os cofres do clube. E sabem que é preciso aproveitar o bom momento do jogador. Fred é o artilheiro da Copa do Brasil e foi o principal goleador do Campeonato Mineiro. O atacante, contratado em julho do ano passado do América-MG, tem 15% de seus direitos. Uma transação por ? 7 milhões lhe renderia mais de 1 milhão. O Cruzeiro detém 75% dos direitos e o Feyenoord, da Holanda, 10%. Há duas semanas, Fred teve o privilégio de ser convocado por Carlos Alberto Parreira para defender a seleção brasileira. Foi no amistoso contra a Guatemala, que marcou a despedida de Romário da equipe nacional. "Não quero sair, mas é lógico que, se surgir uma proposta irrecusável tanto para mim quanto para o clube, é evidente que sairei", vem dizendo o atleta, que tem cinco anos de contrato com o Cruzeiro. Fred deverá ser apenas um de muitos que deixarão o País em 2005. Outros bons jogadores estão de malas prontas para a Europa. O zagueiro Anderson, do Corinthians, tem tudo acertado com o Benfica. Robinho dificilmente deixará de seguir para o Real Madrid em julho. Grafite atrai o interesse do Espanyol. O Campeonato Brasileiro se sustenta cada vez mais com atletas de nível médio. E ao torcedor que se interessa pelas estrelas resta apenas a televisão.