Fred e Edmílson tentam agarrar chance O Brasil disputa neste sábado o último amistoso do ano. Apenas sem Ronaldo, contundido, o técnico Carlos Alberto Parreira escalou o que tem de melhor para enfrentar os Emirados Árabes, em Abu Dhabi, a partir das 15h30 (horário de Brasília) - com transmissão da Globo. Os testes vão ficar para o decorrer da partida. E duas mudanças são consideradas certas: Fred e Edmílson vão poder mostrar, pelo menos por alguns minutos, se ainda têm chances de constar da relação final da Copa do Mundo de 2006, prevista para ser divulgada em maio. Dos dois, Edmílson goza de mais prestígio na seleção, por ter sido titular na vitoriosa campanha do pentacampeonato em 2002 e pela versatilidade. É capaz de atuar com a mesma eficiência como zagueiro ou volante. Recuperado da contusão que o afastou quase 1 ano dos gramados, ele poderia resolver um problema de Parreira na hora da elaboração da lista dos convocados para o Mundial: pode fazer a função de dois jogadores, abrindo mais opções. Já o atacante Fred vai poder alimentar a esperança de ser chamado para o Mundial desde que aproveite ao máximo cada minuto com a seleção e seu colega Ricardo Oliveira ainda fique fora de atividade por alguns meses ? sofreu uma fissura óssea e distensão nos ligamentos do joelho direito em 1º de novembro e, de acordo com médicos do Bétis, só deve retornar ao time em março. Parreira ficou frustrado com o cancelamento do segundo amistoso, que seria realizado dia 15, com um combinado do Kuwait. Ele levou 21 atletas para o Oriente Médio, disposto a ver em ação pelo menos 19 deles. Restrito a apenas um jogo, não vai poder fazer o que programara. A partida de terça-feira foi adiada para o ano que vem depois que a Fifa emitiu comunicado no qual afirmava que o jogo não poderia ser considerado como um amistoso internacional, porque o Kuwait não estaria representado por sua seleção. O único treinamento da seleção brasileira em Abu Dhabi contou com a presença de muitos curiosos e também da elite dos Emirados. Após o toque de bola que serviu como reconhecimento do gramado no Zayed Sports City, Kaká falou da alegria em jogar num país que visitava pela primeira vez. ?A partida pode servir para unir culturas tão diferentes. Para nós, jogadores, essa está sendo uma boa oportunidade de conviver com coisas que são todas novidades.? Ronaldinho Gaúcho participou da entrevista coletiva no luxuoso hotel Emirates Palace, em Abu Dhabi, o mais caro do mundo. O camisa 10 da seleção afirmou que o time vai entrar em campo neste sábado com o objetivo habitual, de atuar bem e vencer, com toda a seriedade, independentemente da qualidade do adversário. Depois, Ronaldinho Gaúcho chegou a acenar com uma promessa à imprensa local. ?Espero que a seleção faça uma grande exibição para dar alegria a esses torcedores que nos receberam tão bem?, disse o jogador. Para o capitão Cafu, não importa se o jogo da seleção é oficial ou amistoso. ?Em qualquer caso, a cobrança é a mesma. O Brasil tem de entrar sempre em campo com o espírito de vencedor?, avisou o lateral-direito.