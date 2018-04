Fred e Forlán treinam normalmente e devem jogar contra o Criciúma

PORTO ALEGRE - Recuperados, o meia Fred e o atacante uruguaio Diego Forlán treinaram normalmente na manhã desta quarta-feira, depois da ausência na atividade do dia anterior. Assim, ambos devem jogar nesta quinta, quando o Inter enfrenta o Criciúma, em Caxias do Sul (RS), pela segunda rodada do Brasileirão.

Enquanto Fred teve uma indisposição estomacal, Diego Forlán fez apenas exercícios na academia na terça-feira. Mas os dois estão liberados e serão aproveitados pelo técnico Dunga, que também poderá contar com o goleiro Muriel e o lateral Fabrício, ausentes no empate com o Vitória na estreia.

Dunga não deu pistas do time titular durante o treino desta quarta-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, mas a tendência é que ele escale o Inter para enfrentar o Criciúma com Muriel; Gabriel, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício; Airton, Willians, Fred e D''Alessandro; Forlán e Rafael Moura.

A novidade no treino desta quinta-feira foi a presença do meia argentino Dátolo, que está em fase final de recuperação de lesão. Ele apenas correu em volta do gramado e ainda não está à disposição de Dunga para jogar, mas está perto do retorno ao time.