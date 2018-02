Fred e Maicon são as novidades da seleção O técnico Carlos Alberto Parreira convocou nesta terça-feira à tarde a seleção brasileira para o amistoso contra a Rússia, no dia 1º de março, em Moscou. As novidades da lista são o atacante Fred e o lateral-direito Maicon. O amistoso com a Rússia será um teste definitivo para Parreira fechar a lista dos 23 convocados da Copa. A partir daí, só uma contusão deve fazê-lo alterar o grupo que pretende levar para a Alemanha. Por isso mesmo, a convocação de Fred indica que ele está na frente de Nilmar pela vaga de reserva no ataque - o favorito é Ricardo Oliveira, mas ainda se recupera de grave lesão. Já na lateral-direita, Maicon foi chamado para substituir Cafu, que é nome certo na Copa mas também está contundido. No mais, Parreira indicou que Júlio César deve mesmo ser o terceiro goleiro do Brasil na Copa, atrás de Dida, o titular, e Marcos ou Rogério Ceni. Na lateral-esquerda, Gustavo Nery também parece estar na frente da disputa com Gilberto para ser o reserva de Roberto Carlos. Entre os zagueiros, Cris foi chamado porque Roque Júnior se recupera de contusão e tem chance de se juntar ao grupo que vai para a Alemanha. Já no meio-de-campo, o volante Edmílson parece ter reconquistado a confiança de Parreira depois de ficar muito tempo parado por causa da lesão no joelho. Depois desse jogo em Moscou, a seleção brasileira só volta a se reunir para a Copa. Antes de seguir para a Alemanha, o grupo ficará concentrado na cidade suíça de Weggis, de 22 de maio a 4 de junho. E o Mundial acontece de 9 de junho a 9 de julho - a estréia do Brasil será em 13 de junho, com a Croácia, em Berlim. Veja a lista de convocados da seleção: Goleiros Dida (Milan) Júlio César (Inter de Milão) Laterais Roberto Carlos (Real Madrid) Cicinho (Real Madrid) Maicon (Monaco) Gustavo Nery (Corinthians) Zagueiros Lúcio (Bayern de Munique) Juan (Bayer Leverkusen) Luisão (Benfica) Cris (Lyon) Meio-campistas Edmílson (Barcelona) Gilberto Silva (Arsenal) Emerson (Juventus) Zé Roberto (Bayern de Munique) Juninho Pernambucano (Lyon) Kaká (Milan) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Ricardinho (Corinthians) Atacantes Ronaldo (Real Madrid) Adriano (Inter de Milão) Robinho (Real Madrid) Fred (Lyon)