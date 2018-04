Fred é poupado de treino no Flu pelo 4º dia seguido

O meia Thiago Neves, recuperado de uma bolha no pé esquerdo, participou de sua primeira atividade com bola no ano. No entanto, nem ele nem os demais titulares irão a campo na estreia tricolor no Campeonato Carioca. A equipe que enfrenta o Nova Iguaçu, neste domingo, em São Januário, será integralmente de reservas.

O técnico Abel Braga já antecipou que a equipe titular vai atuar apenas nos clássicos e em jogos que não interfiram na campanha da Copa Libertadores, prioridade total nas Laranjeiras para esta temporada.

"Esse tempo maior de preparação para os titulares, que jogaram mais vezes no fim do ano passado, é importantíssimo para acertar os detalhes do time", comentou o volante Jean. "Somos os atuais campeões do Brasileiro e do Carioca. Agora todos querem a Libertadores. O mais importante é manter o planejamento traçado para a temporada".