Fred encanta os franceses na estréia Fred não poderia ter começado melhor no Olympique de Lyon. Na partida deste sábado, contra o Monaco, o atacante brasileiro marcou dois gols e deu a vitória ao seu novo time por 2 a 1. A torcida, que até então não sabia porque o clube havia pago 15 milhões de euros pelo jogador do Cruzeiro, começou a entender o motivo da contratação. "Isso nos dará maior confiança para seguir trabalhando. Tirei um peso das costas", afirmou Fred, rodeado por jornalistas franceses após a partida. O Lyon, líder do campeonato francês e campeão nas últimas quarto temporadas, entrou em campo com quarto brasileiros: Juninho Pernambucano, Cláudio Caçapa, Cris e o próprio Fred. "Fazer dois gols em uma estréia não é fácil, principalmente sabendo que uma transferência para o exterior muda a vida de uma pessoa. Ele é um artilheiro de verdade", afirmou Caçapa. Em sua primeira jogada, Fred recebeu a bola na pequena área e mostrou que quer manter o ritmo de gols. Aos 4 minutos de jogo fez o primeiro: 1 a 0. Durante a partida, Fred era constantemente orientado por Juninho Pernambucano, que indicava seu posicionamento em campo. "O Juninho tinha dito que seria um jogo muito truncado e se a oportunidade aparecesse, tinhamos que marcar", revelou o atacante. No segundo tempo, Fred não demorou para marcar mais um, aos 4 minutos, se antecipando ao zagueiro e cabeceando ao gol. Foi a senha para a torcida começar a cantar seu nome em coro no estádio e ele cair nas graças do público. "Fiquei até arrepiado dentro de campo", admitiu o jogador. Faltando 16 minutos para terminar a partida, o técnico do Lyon, Gerard Houllier, tirou Fred, que saiu ovacionado pelos 39 mil torcedores que lotaram o estádio e saudado por todos os jogadores do banco. ?Para Fred, começar com dois gols não poderia ter sido melhor. Gostei de sua presença em campo e de sua atitude, mesmo ele não conhecendo ainda seus companheiros de equipe. O importante agora é que as pessoas o deixem tranqüilo para que ele possa ainda progredir", concluiu o técnico do Lyon, que não garante Fred como titular para o jogo de terça-feira contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões.