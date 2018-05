Fred exalta parceria com Rafael Sobis no ataque do Fluminense

RIO - Uma das primeiras mudanças que o técnico Cristóvão Borges promoveu no time do Fluminense desde que chegou ao clube foi escalar o atacante Rafael Sobis no time titular, para jogar ao lado de Fred. E a estratégia funcionou. Desde então, o time fez 12 gols em quatro vitórias, e sete deles foram marcados pela dupla.

O atacante Fred exaltou a parceria com Sobis. "Meu melhor momento no clube em 2011 foi jogando ao lado do Rafael Sobis e ele jogava muito perto de mim. Hoje tenho ele, o Conca e o Wagner, mas quando o Sobis está perto, ganho mais porque ele é muito inteligente, faz tabelas, dá opções de jogo e chama atenção da marcação, me dando espaço entre os zagueiros."

O próximo desafio do time tricolor está marcado para o próximo sábado, contra o Vitória em casa, no Maracanã. O camisa 9 aproveitou para pedir o apoio da torcida. "Espero um estádio lotado e a nossa torcida nos apoiando o tempo todo na próxima rodada do Brasileiro, contra o Vitória. Estamos trabalhando muito forte e queremos a busca da vitória para seguir na liderança", disse Fred.

O Fluminense parece estar apagando o desempenho ruim do ano passado que quase provocou o rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro. No momento, o time das Laranjeiras ocupa o primeiro lugar da competição, com seis pontos.