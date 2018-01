Fred faz três na goleada do Cruzeiro Bem diferente dos grandes clássicos vividos pelas duas equipes em anos anteriores, o Cruzeiro não teve dificuldades para golear o América-MG, por 4 a 0, na tarde deste domingo, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. Fred, revelado pelo Coelho, foi o destaque da partida. O atacante marcou três vezes contra o seu ex-time. Adriano completou a goleada. Com o resultado, a Raposa chegou aos 18 pontos, tomando a liderança do rival Atlético-MG, que vem em segundo, com 16. Mergulhado em uma crise, à essa altura da competição, o Coelho está mais próximo da zona de rebaixamento, já que deu adeus à possibilidade de classificação para a semifinal. Querendo aproveitar à crise do adversário, que tem agora três partidas para fugir do rebaixamento do Estadual, o Cruzeiro entrou em campo tentando tomar do rival Atlético o primeiro lugar na tabela de classificação. Já o Coelho, esperava aproveitar o clássico para tentar uma arrancada na competição. Porém, bastante superior em campo, a Raposa chegou ao primeiro gol aos 11 minutos. Numa bobeada da defesa adversária, Wagner recebeu na área e rolou para Fred. O atacante, sozinho, só teve o trabalho para empurrar para as redes e fazer Cruzeiro 1 a 0. Atacando em bloco e aproveitando os muitos espaços deixados pelos defensores do Coelho, o Cruzeiro não demorou muito para chegar ao segundo gol. Aos 22, o meia Wagner arriscou de fora da área. A bola desviou na zaga e sobrou para Fred, novamente sem marcação, tirar o goleiro Ricardo Berna da jogada e fazer Cruzeiro 2 a 0. Foi o sétimo gol de Fred no Mineiro. Depois do gol, o Cruzeiro diminuiu o ritmo. A Raposa, castigada pelo forte calor, passou a cadenciar as descidas para o ataque. Com isso, o América passou a sair um pouco mais o ataque. Porém, só assustava o goleiro Fábio com chutes de Francismar, de média distância. O jovem armador do Coelho tentou duas vezes. Na primeira, aos 32, a bola passou à direita, muito perto do gol de Fábio. Em seguida, aos 36, o chute buscava o canto esquerdo, mas Fábio saltou para fazer boa defesa. No segundo tempo, atrás do marcador, o América tentou adiantar mais a sua marcação e jogar mais no ataque, buscando diminuir a diferença. Porém, expôs ainda mais a sua fraca defesa aos contra-ataques do Cruzeiro. E em mais uma bobeira dos defensores, a Raposa chegou ao terceiro gol. Aos 8, Fred, fora da área, lançou por elevação para Adriano que ganhou na velocidade e tocou na saída de Ricardo Berna para fazer Cruzeiro 3 a 0. Com folga no placar, assim como fez na primeira etapa, o Cruzeiro voltou a cadenciar a partida. Mesmo assim, a Raposa teve facilidade para chegar ao quarto gol. Sozinho na intermediária, pelo centro do gramado, o chileno Maldonado lançou para Fred, entre dois zagueiros. O atacante penetrou na área e tocou na saída de Ricardo Berna para fazer Cruzeiro 4 a 0 e fechar a goleada. Foi o oitavo gol do atacante que agora é o artilheiro isolado do Estadual. Nas demais partidas do Mineiro, pela manhã, o Ituiutaba venceu o Valério por 3 a 1, no Estádio Fazendinha, no Triângulo Mineiro. O Vila Nova foi derrotado por 2 a 0 para a URT, em Nova Lima. Jogando em Poços de Caldas, a Caldense conseguiu a sua primeira vitória no Estadual. Bateu o Democrata, por 2 a 1, no Estádio Ronaldão. Já o Ipatinga bateu o Guarani, por 3 a 1, no Vale do Aço.