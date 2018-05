Fred festeja 2º taça em 5 dias pelo Shakhtar e espera ser chamado por Tite à Copa

O volante brasileiro Fred conquistou neste domingo seu segundo título em cinco dias pelo Shakhtar Donetsk. O jogador foi um dos destaques da vitória por 1 a 0 sobre o Veres Revne que garantiu o troféu do Campeonato Ucraniano com uma rodada de antecedência. Na quarta-feira, Fred havia sido campeão da Copa da Ucrânia, quando a equipe desbancou o rival Dínamo de Kiev.

O atleta, de 25 anos, vive expectativa de ser convocado nesta segunda-feira pelo técnico Tite, da seleção brasileira, e jogar a Copa do Mundo. Ele foi chamado para as duas últimas partidas do Brasil antes do Mundial, nos dias 23 e 27 de março, contra a Rússia e Alemanha, respectivamente.

"Estaria mentindo se dissesse que não estou muito ansioso. Estive nas últimas convocações, pude jogar alguns minutos do amistoso contra a Rússia e fiz bons treinos com a seleção. Seria a realização de um sonho jogar uma Copa do Mundo. Tive uma semana das mais intensas da minha vida, com dois títulos em cinco dias, e seria maravilhoso, agora, ver meu nome na lista final. O que tiver que ser, será. Vamos aguardar", afirmou.

Com o título deste domingo, são nove conquistas de Fred pela equipe: três Ucranianos, três Copas da Ucrânia e três Supercopas da Ucrânia. No total, Fred, contratado junto ao Internacional em 2013, tem 154 jogos e 16 gols pelo Shakhtar.

"Queria dedicar esse título especialmente a minha mãe (Roseli), por esse dia tão especial. Estou muito feliz por termos conseguido encerrar a temporada da maneira como a gente imaginou. Treinamos e nos preparamos muito para elevar ainda mais o nome do Shakhtar. Nossa torcida merece e vamos comemorar muito mais esse título junto com ela", declarou Fred, após a partida em que completou 100 jogos pelo Campeonato Ucraniano com a camisa do Shakhtar.