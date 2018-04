Fred festeja manutenção da base do Fluminense

"É muito importante essa base que a diretoria conseguiu manter e tem ainda essa molecada que acaba de subir. Nós agora ficamos na expectativa de continuar com o bom trabalho que foi iniciado principalmente a partir do meio do ano passado para cá", afirmou Fred, em entrevista publicada pelo site oficial do Fluminense.

Ao comentar o fato, Fred se referiu à grande reação do time no segundo turno do Campeonato Brasileiro, no qual se livrou do rebaixamento de forma heroica. Agora, o atacante acredita que o clube terá um 2010 mais tranquilo do que o conturbado 2009 que viveu.

"Pré-temporada é muito importante para estar bem, ela é a base do ano inteiro. Nosso objetivo é trabalhar forte desde hoje para poder colher os bons frutos mais para frente, e eu tenho certeza que faremos um bom trabalho", ressaltou Fred.

O Fluminense começa a treinar nesta segunda-feira à tarde em Vitória, ainda sem a presença do técnico Cuca, que foi liberado para resolver problemas particulares e voltará a dirigir os treinamentos na próxima quarta.