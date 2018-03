Fred festeja ponta isolada após marcar 3 e Roger exalta eficiência de atacante

Graças a três gols de Fred, que ainda deu uma assistência para Maicossuel balançar as redes no final, o Atlético goleou o América por 4 a 1, no clássico do último domingo, no Mineirão, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Mineiro, com 12 pontos, fruto de um aproveitamento de 100% até aqui na competição.

Após o confronto, o atacante exaltou a importância de o seu time ter ficado sozinho na ponta, depois de o Cruzeiro ter tropeçado no empate por 1 a 1 com a URT, no sábado, e agora estar com dez pontos na vice-liderança. Ele lembrou que a manutenção deste posto ao término deste turno único poderá pesar para o sucesso da equipe nas semifinais e nas finais, pois a classificação na primeira fase poderá servir como critério de desempate na luta por vaga na decisão e para a definição do próprio título estadual.

"Graças a Deus conseguimos fazer um bom jogo, um grande jogo. No segundo tempo o América-MG estava colocando muita pressão e expondo muito ali atrás para a gente. E soubemos aproveitar os contra-ataques para matar o jogo", analisou Fred, em entrevista concedida na zona mista do Mineirão após a goleada.

"Estou muito feliz pelos gols, pela vitória, e principalmente pela liderança isolada, que nos dá a condição de entrar nas finais com a vantagem. Isso é só o início, tomara que venham coisas melhores pela frente", completou o atacante.

O técnico Roger Machado, por sua vez, festejou a eficiência mostrada por Fred, que soube converter em gols quase todas as oportunidades que teve de marcar. "Mais do que a questão dos três gols na partida, (o que precisa ser ressaltado) é a questão da eficiência. Quantas oportunidades o centroavante precisa ter até concretizar as chances de ataque em gol? Se não me engano, ele teve quatro finalizações e fez três gols, assim como ainda deu mais uma assistência", analisou.

O treinador também negou que veja Fred mais relaxado para cumprir a sua vocação de artilheiro após a recente transferência de Lucas Pratto para o São Paulo. "O Fred, entendendo onde o jogo está, é um cara extremamente inteligente, procurando os espaços na área. Não vi a saída do Lucas como ponto primordial, até porque ele (Fred) já havia feito gol antes, e é um jogador experiente, que sabe lidar com as pressões", ressaltou, em entrevista coletiva.