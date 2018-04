Fred ganha lugar de argentino Dátolo no Internacional PORTO ALEGRE - O meia Fred recuperou vaga no time titular do Internacional. O jogador de apenas 20 anos volta ao time titular diante do Juventude, domingo, pela última rodada do returno do Campeonato Gaúcho, na vaga do argentino Dátolo, que rendeu abaixo do esperado por Dunga nas duas últimas partidas da equipe.