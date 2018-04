Fred garante presença no clássico contra o Flamengo

O atacante Fred teve que ser substituído durante a vitória do Fluminense por 4 a 0 sobre o Duque de Caxias por conta de uma pancada na coxa, mas garantiu que vai participar do clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã. O centroavante disse que deixou o jogo apenas por conta de uma cãibra.

"Não sei se foi deslealdade naquele lance, sofri uma pancada forte, mas graças a Deus não me tirou do clássico. O mais importante é que o nosso time está encaixadinho lá atrás e bem forte aqui na frente", afirmou Fred, em entrevista ao canal Première. Ele chegou a ser dúvida para o jogo com o Duque de Caxias por conta de dores no dedão do pé direito.

Fred aposta em um grande duelo com o Flamengo, no encontro com os atacantes Adriano e Vágner Love. "Os dois jogadores tem muita qualidade, mas teremos uma atenção especial com o time todo. O grupo deles é muito forte, a base que foi campeã brasileira foi mantida e será um jogo muito bom, porque as duas equipes estão em uma crescente forte nesse ano", disse.