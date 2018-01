Fred, Gerson e Antônio Carlos desfalcam o Flu contra o Avaí

Nesta sexta-feira, Enderson comandou uma atividade técnica, com três times de sete jogadores e o meia Robert atuando como espécie de curinga. Assim não indicou quem serão os titulares. Fred, com pubalgia, não treinou. Já Magno Alves, que também não foi a campo, não preocupa para a partida e será o substituto de Fred.

Gerson está fora da partida porque assinou com a Roma e, embora só vá se transferir para a Itália no fim do ano, ainda precisa convencer o treinador de que está com a cabeça no Flu.

"A primeira coisa é o Gerson resolver a situação definitivamente. Está negociado, mas precisa fazer exames, algumas coisas burocráticas. Quando ele retornar, vai ter que partir mais dele do que do Enderson. A motivação está mais dentro dele do que das ofertas do Enderson", disse o treinador. Em seu site oficial, o Flu diz que Gerson não viaja por causa de uma suposta virose.

Antônio Carlos é desfalque porque sofreu um pisão no pé esquerdo e fica no Rio se tratanto. Ele não tem previsão de retorno, mesma situação de Fred. "Pode ser domingo (da semana que vem) para o jogo com o Figueirense. De repente, porém, o Fred treina na segunda e pode ser opção para quarta, contra o Inter. Hoje é sexta, temos tempo. O mais importante é ele se recuperar bem", explicou Enderson.