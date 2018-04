Fred luta para destronar Paulo Baier nos pontos corridos

O atacante Fred pode alcançar uma marca histórica no domingo, quando o Fluminense recebe o Corinthians, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Caso marque um gol contra os paulistas - o que já fez em seis oportunidades até aqui -, o capitão da equipe carioca alcançará o veterano Paulo Baier e se tornará o maior artilheiro da era dos pontos corridos, com 106 gols.

Pelos números conseguidos até aqui, a tendência é que Fred ultrapasse o meia - hoje disputando a Série C, pelo Juventude - e abra uma vantagem considerável neste Brasileiro. A média do capitão do Fluminense é de 0,62 gols por partida na competição nacional desde que começou a disputá-la, em 2004, ainda pelo Cruzeiro. Baier, que disputou a Série A pela última vez no ano passado, teve média de 0,38 gols por jogo.

A conta com os 105 gols marcados até o momento inclui três em dois jogos anulados no Brasileirão de 2005. À época ele defendia o Cruzeiro, que teve que jogar novamente duas partidas (diante de Paysandu e Botafogo) em meio ao escândalo da Máfia do Apito, que resultou na anulação de 11 partidas do campeonato.

O estádio do Maracanã, onde Fluminense e Corinthians se enfrentam, é o terceiro palco onde Fred mais marcou pelo Brasileiro. Lá, o atacante balançou as redes em 20 oportunidades. O estádio "preferido" do jogador, por ora, é o Mineirão, onde marcou 24 gols.