Fred marca dois na estréia no Lyon Não demorou mais de quatro minutos para o ex-cruzeirense Fred mostrar seu faro de gol pelo Lyon. Na estréia pelo novo clube, o atacante marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Monaco, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Francês. O primeiro deles saiu logo aos quatro minutos de jogo. O outro, aos quatro do segundo tempo. Gigliotti descontou para os visitantes a 11 minutos do fim. Com o resultado, o Lyon isolou-se na liderança do campeonato com 16 pontos, seis a mais que Lens, PSG e Bordeaux, que ainda jogam neste sábado.