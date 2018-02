Fred marca e Lyon vence time amador pela Copa do França De virada e com um gol de Fred aos 43 do segundo tempo, o Lyon venceu fora de casa o time amador de Laon, por 3 a 1, neste sábado. Com o resultado, o time garantiu uma vaga nas oitavas-de-final da Copa da França, torneio que não vence desde 1973. O atual pentacampeão francês atuou nesta partida com um time reserva. Coffmann marcou para os anfitriões, aos 20 minutos de jogo. Clerc empatou aos 27, ainda na primeira etapa. Govou virou aos 23 minutos do segundo tempo e o atacante brasileiro Fred deu números finais ao placar aos 43. Outro brasileiro esteve em campo: o zagueiro Cláudio Caçapa. Juninho Pernambucano não disputou a partida. Na sexta-feira, o Nantes também garantiu vaga nas oitavas ao vencer o Amiens fora de casa, por 3 a 1. A rodada será completada no domingo, com duas partidas. COPA DA FRANÇA 16.ª-de-final Sexta-feira: Amiens 1 x 3 Nantes Sábado: Calais 1 x 2 Sedan Laon 1 x 3 Lyon Sochaux 2 x 1 Lyon la Duchere Le Mans 0 x 1 Olympique de Marseille Bois Guillaume (5) 1 x 1 (6) Vannes Bordeaux (5) 3 x 3 (4) Niort Clermont Foot 1 x 0 Rodez Pontivy 0 x 2 Montceau Orléans 1 x 3 Lens Romorantin 1 x 2 Valenciennes Jarville x Libourne St. Seurin* Montpellier x Nice* Strasbourg x Lille* Domingo: Paris Saint-German x Gueugnon Monaco x Toulouse Obs.: * Jogos ainda não encerrados. Atualizado às 19h13