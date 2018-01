Fred marca na vitória do líder Lyon O atacante brasileiro Fred marcou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 do Lyon sobre o Paris Saint-Germain, neste sábado, no Estádio Gerland, em Lyon, na abertura da 17ª rodada do Campeonato Francês. O outro foi anotado pelo noruguês Carew. Foi o quinto gol do ex-cruzeirense na competição. O artilheiro é Pauleta, do PSG, com 10. Com o resultado, o Lyon manteve-se na liderança com 43 pontos e abriu provisoriamente 14 de vantagem para o segundo colocado, o Auxerre, que tem um jogo a menos. O PSG ficou em quarto, com 27 pontos.