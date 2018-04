Fred não treina e desfalca Fluminense mais uma vez

O atacante Fred não treinou nesta terça-feira com o restante do grupo do Fluminense, no Estádio da Ilha do Governador, no Rio, e está praticamente descartado para a partida de quinta, contra o Duque de Caxias, em Volta Redonda, pela Taça Guanabara.

Apesar de não sentir mais dores no pé direito, machucado ao chutar o chão em um treinamento na semana passada, Fred já avisou que não se arriscará a perder o clássico de domingo contra o Flamengo. Por isso, não enfrentaria o Duque de Caxias.

"Minha prioridade nesta semana é o clássico. Quero jogar o mais rapidamente possível, mas não vou forçar", disse Fred. Assim, ele deve ser novamente substituído pelo atacante Alan, que deve ser o titular do Fluminense no jogo de quinta-feira.