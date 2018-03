Fred passará por cirurgia no joelho e desfalcará Cruzeiro por até oito meses

O atacante Fred passará por cirurgia ainda nesta semana para corrigir uma lesão no ligamento do joelho direito e o prazo para recuperação é de seis a oito meses. As informações foram dadas nesta segunda-feira pelo médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina.

O jogador se machucou no primeiro tempo da semifinal do Campeonato Mineiro contra o Tupi. "O Fred teve um trauma no joelho atípico, aonde ele fez movimento de rotação e stress", disse o médico. "A cirurgia deve ser feita ainda nesta semana, logo depois que ele realizar alguns exames", prosseguiu.

Campolina não deu a data exata em que será realizada a cirurgia. "Assim que for liberado pelo cardiologista e anestesista, eu irei fazer o procedimento", disse. Apesar de o problema tirar Fred do Cruzeiro até o final do ano, o médico informou que foi menos grave do que poderia ter sido.

"Ele teve uma lesão do ligamento anterior cruzado. Além disso, teve uma lesão na parte periférica, que a gente chama de não articular do joelho, um ligamento lateral. Pelo mecanismo de lesão que teve, foi o menos grave do que poderia ter acontecido. O movimento que ele fez, a gente chama de movimento complexo, onde geralmente os ligamentos rompem, cruzado posterior, anterior, menisco, ligamento cruzado colateral.

O médico disse ainda que a cirurgia é simples e que o mais importante para seu retorno aos gramados é o pós-operatório. "Não tem muita diferença do habitual. A cirurgia é importante, mas o mais importante é a reabilitação. O que vai definir se será bom ou ruim é a recuperação. Felizmente, o clube tem condição de fazer uma recuperação mais do que adequada", comentou.

Outro ponto positivo para o jogador é que a lesão aconteceu na perna que ele usa para chutar. "A recuperação do lado dominante sempre é melhor. Existe a questão da inteligência articular, a inteligência do lado dominante é maior. Ou seja, ele perde mais massa muscular pelo repouso que está nele, mas recupera mais por ser a parte dominante", finalizou.

Fred se machucou no jogo que marcava também seu retorno aos gramados após se recuperar de um problema na panturrilha direita. Aos 27 minutos do primeiro tempo, ele foi tentar chutar a bola, mas acabou acertando a perna do zagueiro Sidimar. Ele deixou o campo de maca e desde o início a suspeita era de lesão no ligamento do joelho.