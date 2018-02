Fred pensa em deixar o Lyon se não voltar a ser titular

Sem chances no Olympique de Lyon, o atacante brasileiro Fred, ex-Cruzeiro, declarou, em entrevista ao jornal francês Le Progrés, que não descarta uma transferência em janeiro de 2008, caso não tenha novas chances de jogar como titular. "Eu acho melhor esperado. Vamos ver como será o início do ano novo para saber qual será o meu futuro. Eu conversei com o treinador e com o presidente e gostaria de cumprir meu contrato, que termina em 2009, mas para chegar ao meu nível ideal e retornar à seleção [brasileira] não posso continuar da maneira como estou [na reserva]", disse o jogador. Fred, de 24 anos, fraturou seu pé esquerdo durante a preparação da seleção brasileira para a Copa América deste ano, vencida na Venezuela. De lá pra cá foram cinco meses de recuperação, voltando a jogar pelo Lyon no dia 20 de outubro. Até o momento, Fred não marcou gol algum nesta temporada. No começo desta semana, a diretoria do Fluminense cogitou repatriar o atacante, mas, até o momento, não houve progresso algum na negociação.